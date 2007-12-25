به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه که عصر دیروز برگزار شد ، با اشاره به علایق و پیوندهای تاریخی دو ملت از روند فزاینده همکاری های فی ما بین در کلیه زمینه ها ابزار خرسندی کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت ایران از گسترش و تقویت بدون محدودیت همکاریهای دو کشور در همه ابعاد حمایت می کند.

وی از توریسم، انرژی به ویژه نفت و گاز و تبادل کالا در بازارچه های مرزی به عنوان مهمترین زمینه رشد مبادلات بازرگانی و اقتصادی دو جانبه یاد کرد و گفت: فعالیت شرکت های سرمایه گذاری ترکیه در مناطق نفتی ایران می تواند منشاء یک تحول جدی در همکاری های اقتصادی فی ما بین باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ظرفیت های اقتصادی تجاری بسیاری در دو کشور مکمل یکدیگر هستند که می توانند باعث رشد و ارتقای مبادلات اقتصادی تجاری فی ما بین شود.

بروجردی در ادامه با اشاره به سابقه همکاری دو کشور در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی منطقه (اکو) تصریح کرد: ظرفیت سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بسیار بیش از سطح کنونی است و دو کشور می توانند نقش مهمی در بهره گیری از توان این سازمان برای تقویت همکاری های اقتصادی در منطقه ایفا کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه دو کشور را دارای دیدگاه ها و اصول مشترک در زمینه تحولات منطقه به ویژه عراق و افغانستان دانست و افزود: همکاری مشترک دو کشور می تواند نقش مهمی در حل مشکلات منطقه به ویژه استقرار آرامش و ثبات در عراق و افغانستان ایفا کند.

وی در ادامه با تشریح سیاست جمهوری اسلامی ایران در زمینه بحران عراق و تاکید بر حمایت از تمامیت ارضی و نهادهای مختلف مردم در این کشور گفت: حضور نیروهای خارجی در این کشور موجب تشدید نا امنی و تروریسم شده است واعلام برنامه زمان بندی خروج نیروهای بیگانه از عراق می تواند گام موثری برای اعاده امنیت و آرامش در این کشور باشد.

وی تصریح کرد: اقدامات نیروهای آمریکایی در جهت آموزش و تسلیح عناصر غیر مسئول در عراق نا امنی و بی ثباتی را در این کشور دامن خواهد زد.

بروجردی همچنین از مبارزه با رشد بی سابقه تولید و قاچاق مواد مخدر و تشدید نا امنی در افغانستان به عنوان موضوعات همکاری مشترک در زمینه مسائل این کشور یاد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سپس با بیان تحولات خاورمیانه عربی به ویژه بحران فلسطین و سیاست های دو گانه غرب در این منطقه گفت: غرب در ادعاهای خود در زمینه حمایت از دموکراسی انتخابات آزاد و حقوق بشر دروغ می گوید.

بروجردی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا صداقت ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نشان داد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای چیزی فراتر از مقررات بین المللی و آژانس نمی خواهد.

بر اساس این گزارش مراد مرجان رئیس کیمسیون روابط خارجی مجلس ترکیه با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه تقویت و گسترش روابط با ایران را در کلیه زمینه ها برای آنکارا حائز اهمیت فراوانی دانست.

وی با اشاره به حجم بالای مبادلات اقتصادی تجاری فی ما بین تصریح کرد: شرکت های ترکیه ای تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی - صنعیت ایران دارند.

رئیس کمیسیون روابط خارجی ترکیه در ادامه قاچاق مواد مخدر را یک معضل جهانی دانست و افزود: کشورهای اروپایی در مبارزه با مواد مخدر به مسئولیت خود عمل نکرده اند.

وی ایجاد یک دولت فراگیر و مقتدر در افغانستان را گام مهمی برای ایجاد امنیت و ثبات در این کشور برشمرد.

مراد مرجان از بحران عراق به عنوان یک موضوع بسیار مهم دو کشور یاد کرد و گفت: حضور نیروهای خارجی در عراق عامل نگرانی ترکیه می باشد و کشورهای منطقه به ویزه ایران و ترکیه باید برای استقرار صلح و امنیت در عراق با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه در پایان از تلاش های ایران برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه به ویژه فلسطین، عراق و افغانستان حمایت و تقدیر کرد.