دادستان كل كشور احتمال خرابكاري در بروز حادثه قطار نيشابور را رد نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي، محمد نمازي در پي ديدار از دو ايستگاه ابومسلم و خيام نيشابور محل آغاز و اتمام حادثه فرار قطار و محل انفجار واگنها گفت : دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم علت حادثه انفجار قطار باري در ايستگاه خيام نيشابور را به طور دقيق پيگيري و نتيجه آن را اعلام مي كند .



وي با اشاره به اينكه به دليل اهميت اين موضوع و قانع نشدن از گزارشهاي كارشناسان ، سازمان بازرسي كل كشور خود شخصا اين موضوع را پيگيري مي كند، افزود: هيچگونه قصور و كوتاهي در اين قضيه پذيرفتني نيست و موضوع طبق قوانين و ضوابط بطور جدي بررسي مي شود.

دادستان كل كشور گفت : اگر تخلفي در جريان اين قضيه صورت گرفته باشد ضمن اعلام به مردم با آن برخورد خواهد شد.



نمازي همچنين در سفر به مشهد صبح امروز در نشست شوراي تامين خراسان با حضور مسوولان استان به بررسي چگونگي حادثه آتش سوزي و انفجارقطار باري و علل و عوامل آن پرداخت.



در اين نشست گزارش عملكرد مسوولان راه آهن خراسان، اقدامات انجام شده از سوي دستگاههاي اجرايي و نحوه امدادرساني به حادثه ديدگان نيز ارائه شد .

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