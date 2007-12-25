اجرای برنامه های فرهنگی توسط سفارت ژاپن در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، در برنامه ویژه ای که صبح امروز در دو مدرسه "آزادگان" و "معرفت" تبریز برپا گردید ، کارشناسان سفارت ژاپن بخش هایی از فرهنگ و تمدن کشور ژاپن را برای کودکان و دانش آموزان معرفی کردند.

موضوع اصلی از این برنامه ، آموزش نوعی بازی کودکان ژاپنی به نام "اریگامی" بود که نوعی بازی با کاغذ به شمار رفته و طی آن کودکان با استفاده از کاغذ و مقوا اشکال مختلفی از حیوانات را می سازند.

دبیر اول فرهنگی سفارت ژاپن در ایران در حاشیه این برنامه به خبرنگاران گفت : مهمترین هدف از اجرای این برنامه معرفی فرهنگ ژاپن برای مردم ایران است.

"ماسامی‌چی آبه" با تاکید بر اینکه این برنامه با مجوز رسمی وزارت امور خارجه ایران انجام می گیرد افزود: این برنامه در راستای همکاری‌های متقابل فرهنگی ایران و ژاپن صورت گرفته و طی آن برنامه های ویژه فرهنگی در مدارس دو کشور به اجرا در می آید.

وی یادآور شد: مردم ایران کشور ژاپن را تنها با تکنولوژی آن می شناسند لذا هدف از اجرای چنین برنامه هایی معرفی بیشتر فرهنگ و تاریخ ژاپن به مردم ایران است.

آبه ، با بیان اینکه اجرای این برنامه از دوماه گذشته در مدارس ایران آغاز شده است گفت: پس از تهران، شهر تبریز دومین مکانی است که بازی اریگامی به دانش آموزان آ ن معرفی شده و پس از آن نیز مقصد بعدی ما شهر شیراز خواهد بود.

دبیر اول سفارت ژاپن در ایران از اجرای برنامه های مشابه ایران در مدارس ژاپن استقبال کرد و گفت : متاسفانه مردم ژاپن نیز از فرهنگ و تمدن ایران اطلاعات کافی ندارند.

به گفته وی با وجود نکات مختلف فرهنگ و تاریخ کهن ایران ، نام این سرزمین در میان مردم ژاپن تنها با مزه غذاهای ایرانی و زعفران این کشور شهرت دارد.

به گفته وی ، سفارت ژاپن از طریق چاپ و انتشار کاتب های ویژه کودکان، انتشار سی دی و حتی پخش برنامه های ویژه در مورد ارگامی از طریق صدا و سیمای ایران، جلوه های مختلف فرهنگ مردم ژاپن را برای مردم ایران به نمایش خواهد گذاشت.

این مقام فرهنگی سفارت ژاپن، فرهنگ کشورهای مشرق زمین را کمابیش شبیه هم دانست و گفت: با وجود شباهتهای فرهنگی موجود، تفاوت های بسیاری نیز در فرهنگ‌های ملل مشرق زمین به چشم می خورد که این خود بر زیبایی و جذابیت آن افزوده است.

وی شهر تبریز را شهری جالب و دیدینی خواند و گفت: سرمای زیاد و مزه کوفته تبریزی مهمترین خاطره وی از سفر یکروزه خود به تبریز بوده است.