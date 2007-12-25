به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در دیدار مراد مرجان رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه با اشاره به اینکه روابط بین ایران و ترکیه ریشه در تاریخ دارد و روابط دیرینه دو کشور سرشار از دوستی، صمیمیت، حسن همجواری و محبت دو ملت به یکدیگر بوده است وجود یک ترکیه قوی و پیشرفته با ظرفیت های بالا را به نفع ایران دانست.

وی افزود: همکاری های بین دو کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی از جایگاه بالایی برخوردار است و سطح روابط اقتصادی کنونی دو کشور در تاریخ روابط فی ما بین بی سابقه بوده است.

متکی همکاری های گسترده در بخش نفت و گاز را الگویی برای توسعه روابط در سایر حوزه ها برشمرد و بر ادامه مشورت و رایزنی مقامات دو کشور در سطوح مختلف تاکید به عمل آورد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اعلام اینکه دو کشور ایران و ترکیه نقش مهم و موثری را می توانند در برقراری امنیت در عراق داشته باشند وجود دیدگاه های مشترک میان دو کشور در خصوص امنیت و حفظ تمامیت ارضی عراق را مورد تایید قرار داد.

متکی رمز موفیت جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع هسته ای را حق بودن مواضع و مقاومت مردم کشورمان دانست و افرود: با روشن شدن موضوع عدم انحراف و رفع نگرانی کشورها وآژانس اکنون انتظار می رود طرف های این موضوع با یک اقدام شجاعانه و تصمیم عقلایی و منطقی پرونده را از شورای امنیت به آژانس برگردانند، طبیعی است در آن صورت مسائل مربوط به استفاده از انرژی هسته ای توسط کشورمان همانند سایر کشورها در آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مراد مرجان با اعلام اینکه ایران و ترکیه مهمترین کشورهای منطقه محسوب می شوند ارتقاء همکاری ها با کشورمان در حوزه های مختلف را باعث خرسندی دولت ترکیه دانست و افزود: روابط اقتصادی فی ما بین از گسترش قابل توجهی برخوردار شده است و ترکیه همچنان برافزایش سطح و حجم مبادلات با ایران تاکید می کند.

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه تمایل ترکیه برای حضور پیمانکاران و بازرگانان آن کشور در ایران را به اطلاع وزیر امور خارجه کشورمان رساند.

مراد مرجان صلح، ثبات و آرامش در منطقه را بسیار مهم قلمداد کرد و با اشاره به اینکه بروز بحران و جنگ های قومی هیچگاه نفعی به حال کشورهای منطقه نداشته است بر لزوم همکاری دو کشور در تامین صلح و امنیت در منطقه تاکید به عمل آورد.