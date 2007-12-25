به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عادل آذر نماینده دهلران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در پایان جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: پیش بینی می شود بودجه جاری در لایحه بودجه 1387 نسبت به امسال 6 تا 8 درصد رشد داشته باشد.

وی با اشاره به عدم تصویب کلیات لایحه پیش قراول لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون مشترک، گفت: دولت قصد داشت در قالب این لایحه میزان جابجایی در بودجه عمومی را سالانه 10 درصد افزایش دهد.

آذر ادامه داد: همچنین دولت در قالب این لایحه خواستار جابجایی 7 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی سال 87 بود، در حالیکه میزان جابجایی در بودجه مذکور در اصلاحیه بودجه 86، تنها 3 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

نماینده دهلران یکی دیگر از ایرادات نمایندگان به کلیات لایحه پیش قراول دولت را موضوع سیاست های اصل 44 قانون اساسی برشمرد و توضیح داد: با وجود تصویب لایحه سیاست های کلی اصل 44، دولت در این لایحه بسیاری از شرکت های دولتی را در ردیف ها پیش بینی کرده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: هر چند این لایحه تحت عنوان تبصره های دائمی لایحه بودجه به مجلس هفتم ارائه شد اما برای مواد و تبصره های این لایحه باید قوانین جدیدی تدوین شود.

وی ادامه داد: صحن علنی مجلس آمادگی رای به کلیات این لایحه را ندارد چرا که تصویب کلیات مجوزهایی را برای دائمی کردن دیگر تبصره ها به دولت می دهد که این مسئله اختیارات نمایندگان ملت را کاهش داده و بعد نظارتی قوه مقننه را کمرنگ می کند.

آذر گفت: مجلس در قالب دائمی کردن تبصره ها اختیاراتی را به دولت می دهد که این مسئله مغایر برنامه ریزی سالانه است؛ زیرا اجازه و احکام سالانه باید مجوز خود را در قانون بودجه ای مجلس دریافت کند.

نماینده دهلران در پایان متذکر شد، در صورت رد کلیات لایحه تبصره های دائمی بودجه در صحن علنی نهاد قانونگذاری دولت می تواند تبصره های مورد نظر خود را طبق روال سالهای گذشته به همراه لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه دهد.