استفاده غیر مجاز از ده هزار مخزن جمع آوری زباله توسط ارگانها و سازمانها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود کرباسیان معاون خدمات شهری شهرداری تهران در جلسه امروز شورا به ارائه گزارش از عملکرد خدمات شهری در زمینه جمع آوری زباله ها و رفع نقاط آب گرفتگی در شهر تهران پرداخت و یاد آور شد: برخی اصناف و اداره ها ده هزار مخزن جمع آوری زباله را در اختیار خود گرفته اند که ما معتقدیم اگر زباله های خود را در این مخازن بگذارند مشکلی ندارد.

وی همچنین در خصوص مسئله پسماندهای ویژه تصریح کرد: در این خصوص اخیرا با مراجع قضایی هماهنگی هایی صورت گرفته تا به شهرداری نایب قضایی معرفی کنند تا با آموزش به آنها قانون مدیریت پسماند به خوبی در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد.

کرباسیان تصریح کرد: اگر شهروندان از پیمانکاران و معاونت خدمات شهری گله ای دارند نباید آن را مبنی بر همکاری نکردن این معاونت بدانند چرا که این مشکلات با کمک شورای شهر قابل حل خواهد بود.

معاون شهردار تهران به کاهش نقاط آب گرفتگی در شهر اشاره کرد و افزود: این نقاط تا سه سال پیش حدود 700 نقطه بوده اما هم اکنون این نقاط به 80 نقطه کاهش یافته است اما همین 80 نقطه تبدیل به معضل شده و ما امیدواریم با تمهیداتی این میزان را هم به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از آب گرفتگی، لایروبی کانال ها و انهار است، تصریح کرد: برای لایروبی انهار بیش از 6 میلیارد تومان هزینه شده که به طور متوسط سه بار در ماه لایروبی صورت می گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: معادل دو میلیون متر مربع از انهار پاکسازی شده اند و هم اکنون سه هزار نقطه از چاه های جذبی هم شناسایی شده که برای حل مشکلات آنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه صورت گرفته است.

دکتر کرباسیان با بیان اینکه از ساعت 6:30 صبح شهری تمیز را به مردم تحویل می دهیم، یاد آور شد: در طرح های جهادی 137 اقدامات بسیار خوبی برای پاکسازی انهار صورت گرفته و در کل نزدیک به ده هزار نیرو موظف به پاکسازی و لایروبی انهار هستند.

وی با اشاره به اینکه دفعات جمع آوری زباله در شهر تهران زیاد است، تاکید کرد: در برخی از محلات تهران به دفعات زباله ها جمع آوری می شوند و این مسئله در حالی است که نیروهای خدمات شهری توانایی و امکان عمل کردن به صورت نیروهای اورژانسی را ندارند.

کرباسیان همچنین از توزیع 80 هزار مخزن زباله در سطح شهر تهران خبر داد و افزود: این مخازن طبق مطالعات صورت گرفته و بر اساس نقشه های جغرافیایی در سطح شهر تهران توزیع شده است و این در حالی است که طبق این مطالعات، شهر تهران تنها به 70 هزار مخزن نیاز داشته است.

وی به ممنوع شدن تردد کامیون های خدمات شهری از ساعت 6 صبح اشاره کرد و گفت: دو هفته است که این موضوع توسط راهنمایی و رانندگی به معاونت خدمات شهری ابلاغ شده بنابراین شهرداری نمی تواند در طول روز زباله ها را جمع آوری کند.

کرباسیان یاد آور شد: اصناف، بانک ها و اداره ها وقتی در بعدازظهرتعطیل می شوند، زباله های خود را که اغلب خشک هستند بیرون از محل کار خود رها می کنند و این در حالی است که شهرداری حاضر به خرید این زباله هاست اما در این زمینه به مشارکت شهروندان نیاز داریم.