سطح آبهای زیر زمینی شهر کرمان افزایش یافته است

مرتضی جعفری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بافت تاریخی شهر کرمان بر روی سفره های آب زیر زمینی ساخته شده است تخریب 80 درصد بافت قدیمی شهر کرمان به دلیل با لا آمدن سطح آبهای زیر زمینی محتمل است.

جعفری دلیل ایجاد چنین وضعیتی را پر شدن قناتها در اثر ساخت و ساز زیاد و بسته شدن راه عبوری راه آبهای زیر زمینی دانست و گفت: به دلیل فقدان سیستم لوله کشی آب و فاضلاب و آلوده شدن این آبها با فضلاب شهری وضعیت بهداشتی این آبها نیز بحرانی شده است.

وی در ادامه میزان وارد شدن فاضلاب به سفره های آب زیر زمینی را هزارو 600 لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یکی از حمامهای قدیمی شهر کرمان و.اقع در بافت قدیم شهر از آب انباشته شده است و احتمال نشست خانه های قدیمی واقع در آنجا وجود دارد.

جعفری به تهدید تخریب قسمتی از مسجد جالمع به دلیل بالا آمدن آب اشاره کرد و گفت: شهرداری کرمان به منظور پیشگیری از بحرانی شده وضعیت با انعقاد قراردادی با یک شرکت در حال انجام اقدامات پیشگیرانه است.