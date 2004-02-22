ساختمان كافه و هتل نادري در فهرست آثار ملي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر در سال 1307 يكي از نخستين مجموعه هاي تفريحي به سبك غربي در خيابان نادري (جمهوري فعلي) تاسيس و افتتاح گرديد. اين مجموعه شامل هتل، كافه و قنادي بود. معماري اين مجموعه نيز همانند كاربري آن متاثر از نمونه هاي غربي بود و در اين معماري التقاطي، در كنار محور تقارن عمودي و استفاده از مصالح بومي نظير آجر، تراسهايي گشوده رو به خيابان كه نشانگر برونگرا بودن يك مجموعه مي باشد، استفاده شده بود و گشايش اين مجموعه با معماري و عملكرد خاص آن تاثيرات شگرفي در جريانات روشنفكري دهه هاي دوم و سوم قرن معاصر (سالهاي 1310 تا 1330) گذشت.

در دهه ي 50 به دلايلي نا معلوم مجموعه نادري در آتش سوخت اين سرنوشت مي توانست براي هر مجموعه تفرحي ديگر، در حكم پايان زندگي تاريخي آن باشد، اما اهميت كافه ي نادري كه در آن زمان پاتوق افرادي نظير جلال آل احمد و فروغ فرخزاد بود و همچنين نياز كليت جامعه به فضاهايي اين چنين مانع از آن شد كه كافه نادري صرفا به خاطره اي بدل شود و بدين سبب بازسازي مجموعه با شكل و شمايل مدرن صورت گرفت.

به گزارش مهر مجموعه هتل و كافه نادري داراي دو دسترسي از خيابان جمهوري است كه در ميان اين دو ورودي جداگانه به هتل و كافه، قنادي نادري قرار گرفته است، بعد از ورود به ساختمان از در هتل در طبقه همكف لابي بزرگ قرار دارد و درطبقه دوم اتاقهاي متعدد هتل در دو قسمت راهرو به عنوان فضايي ارتباط دهنده قرار گرفته اند كه الگويي خطي به دست مي دهند. كافه به دو بخش تقسيم مي شود: يك فضاي اصلي كافه كه در مركز مجموعه قرار گرفته، روبه حياط بوده و پراز ازدحام ترين قسمت مجموعه است و بخش ديگر در شرق اين قسمت قرار گرفته كه به عنوان رستوران مورد استفاده قرار مي گيرد و حياط باغي است با آبنمايي در ميانه و پوشيده از درختاني سرسبز كه سني كوچك در گوشه اي ازآن قرار گرفته است. نماي اصلي مجموعه متقارن است گو اينكه ديگر از قوسهاي قديمي چيزي به چشم نمي خورد و بنا مطابق معماري دوره ي مدرنيسم تغيير يافته و پنجره هاي ساده و مستطيل شكل كل نما را پوشش مي دهند.

لازم به ذكر است اين بنا كه كاربري اوليه خود را به عنوان هتل و كافه رستوران حفظ كرده است در حال حاضر در اختيار سازمان اقتصادي كوثر وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي مي باشد.