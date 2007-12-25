360 طرح صنعتی در صنعت خودرو سازی خراسان رضوی در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدحسین احمدی سلیمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: 360 طرح صنعتی با 420 میلیارد تومان در صنعت قطعه سازی خودرو خراسان رضوی در حال احداث است که پیش بینی می شود برای 15 هزار نفر به طور مستقیم اشتغالزایی شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: هم اکنون 220 واحد صنعتی با سرمایه گذاری ثابت 230 میلیارد تومان و بیش از 12 نفر اشتغال مستقیم فعالند که 9 درصد حجم سرمایه گذاری و هشت درصد حجم اشتغال بخش صنعت استان را داراست.

وی در ادامه صنعت خودرو را نمادی از شاخص های توسعه یافتگی هر منطقه دانست و گفت: با راه اندازی ایران خودرو خراسان یکی از آرزوهای دیرینه مردم شریف استان محقق شده و امروز ما شاهد آنیم که این مجتمع بزرگ صنعتی در سه شیفت کاری با بیش از دوهزار و 500 نفر کارگر و تولید سه نوع خودرو پژو پارس، پژو 405 و سوزوکی دو دیفرانسیل SUV تا دهه فجر سال جاری یکصد هزارمین خودرو تولید شده را از خط تولید خارج خواهد کرد.

احمدی در خاتمه خبر از صدور مجوز یک شهرک صنعتی یکصد هکتاری قطعه سازی و مجموعه سازی برای تامین نیازهای این مجتمع داده و گفت: علیرغم تعطیل شدن خط تولید یپگان که منجر به کاهش ظرفیت تولید قطعه سازان استان شد اما با همت و تلاش کارآفرینان شاهدیم که تولید کنندگان قطعه سازی استان توانسته اند ضمن حفظ سهم واقعی استان برای توسعه نیز برنامه ریزی نمایند که شهرک مذکور از آن جمله است.



