نخستين هم انديشي نشانه شناسي هنر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط فرهنگستان هنر در اين همايش يك روزه دكتر احمد پاكتچي با موضوع "مفاهيم متقابل طبيعت و فرهنگ در حوزه نشانه شناسي فرهنگ مسكو" دكتر آزيتا افراشي با موضوع "بازي نشانه ها" دكتر شيده احمدزاده با موضوع "بررسي نشانه شناسي از شمايل مسيح در سبك گوتيك" دكتر علي عباسي با موضوع "تحليل نشانه شناختي نقاشي قرباني حضرت ابراهيم" دكتر بهمن نامور مطلق با موضوع "نشانه شناسي تطبيقي شعر و نقاشي معراج نزد نظامي و سلطان محمد" دكتر كورش صفوي با موضوع "شكل گيري نشانه" دكتر بابك معين با موضوع "سيرزايشي معنا" دكتر فرهاد ساساني باموضوع "معنا شناسي گفتماني" دكتر حميدرضا شعيري با موضوع رويكرد چالشي مطالعه نشانه - معناها در فرايند گفتماني پوسترهاي تبليغاتي" دكتر فرزان سجودي با موضوع "نشانه شناسي لايه اي و كاركرد آن در تحليل متن هنري" و دكتر اميرعلي نجوميان باموضوع "نشانه شناسي پساساخت گرا" به سخنراني خواهند پرداخت.

در پايان اين هم انديشي نيز يك ميزگرد تخصصي برگزار خواهد شد.

اين هم انديشي ششم اسفند ماه از ساعت 9 الي 17 در تالار فارابي، واقع در چهار راه وليعصر، روبروي خيابان بزرگمهر، دانشگاه هنر برگزار خواهد شد.