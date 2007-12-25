به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ستاد خبری اولین جایزه جشن بزرگ داستان انقلاب، مجید قیصری با بیان این مطلب گفت: در کشوری که 70 تا 80 میلیون نفر جمعیت دارد، شمارگان سه هزار نسخه برای یک کتاب داستان و یا رمان بسیار مایوس‌کننده است بنابراین اگر روزی پنج جشنواره هم در گرایش‌های مختلف داشته باشیم، باز هم کم است.

نویسنده کتاب «سه دختر گل‌فروش» ادامه داد: در کشوری چون ایران که مردم برهه‌های مختلفی از جمله انقلاب، دفاع مقدس و تحریم را پشت سر گذاشته‌اند، برگزاری چنین جشن‌هایی می‌تواند امیدوارکننده باشد.

قیصری در پاسخ به این سوال که بهترین کتاب ادبیات انقلاب از نگاه او چه کتابی بوده است، گفت: احمد محمود در «مدار صفر درجه» قدم‌های مثبتی در این نوع از ادبیات برداشته است.

وی همچنین در زمینه هیئت داوران جایزه داستان انقلاب گفت: تخصص و نگاه منصفانه داوران می‌تواند به تمام نویسندگان انگیزه و پشتکار بیشتری بدهد.