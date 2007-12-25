جای تختهای روانی در کرج همچنان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، صلاح الدین دلشاد پیش از ظهر امروز در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان کرج اظهار داشت: کرج یکی از پرجمعیت ترین کلانشهرهای کشور است که نرخ رشد جمعیت آن همیشه سه برابر نرخ رشد جمعیت در کشور بوده است و با توجه به نزدیکی این شهرستان به پایتخت دارای شرایط خاصی است اما با تمامی این ویژگی ها کرج هنوز یک تخت بستری برای بیماران روانی ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان کرج بارها درخواست خود را مبنی بر تامین اعتبارات به منظور ساخت مرکز روانی در این شهرستان به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده است و در ماه های اخیر نیز این درخواست به طور مجدد برای پیگیری های بیشتر به علوم پزشکی ارسال شده است که امید می رود مسئولان توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.

وی افزود: مسئولان شهری نیز باید طبق مصوبه کارگروه بهداشت و درمان شهرستان با اتخاذ تدابیر لازم عوامل استرس زا را به ویژه در امر ترافیک از بین ببرند تا بتوان تاثیر مطلوبی بر امر سلامت روانی شهروندان ایفا کنند.

دلشاد یادآور شد: در حال حاضر تمامی بیماران بخش روانی شهرستان کرج به مراکز روانی پایتخت ارجاع داده می شوند که این امر مشکلات فراوانی را برای بیماران و خانواده های آنان به همراه داشته است.

وی از دیگر الویت های شبکه بهداشت و درمان کرج را در بحث سلامت سالمندان دانست و ادامه داد: این امر نیز باید هر چه سریعتر با همکاری دستگاه های مربوطه به نتیجه برسد سلامت سالمندان نیز به حد مطلوب رسیده و جایگاه واقعی آنان را در بین خانواده ها فراهم کنند.