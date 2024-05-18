جهان امروز جهان پس از «وعده صادق» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در اختتامیه رویداد «جام رسانه امید» اظهار کرد: اگر امروز شاهدیم که تهاجم علیه استقلال، آزادی، انسان‌مداری و دین‌مداری از حوزه‌های اصلی جنگ شناختی است، خط مقدم این دفاع، اهالی رسانه هستند. باید به جایگاه و اهمیت و حساسیت آن باور داشته باشیم و هم درخور آن همه باهم دست به دست هم دهیم و حاکمیت و جام عه رسانه‌ای، یک سنگر واحد برای هجمه شبانه‌روزی دشمن داشته باشیم.

وی افزود: البته متأسفانه ادبیات لازم و مناسب با همین جنگ شناختی هنوز تولید نشده است. جهادگران عرصه تبیین کجا مورد توجه بوده‌اند و ابعاد این جنگ شناختی کجا دیده شده و به آن پرداخته شده است؛ کسانی که از هویت و استقلال و باورهای ملی حمایت کردند آیا مورد هجمه قرار نگرفته‌اند؛ آیا کسی آنان را به مردم معرفی کرده؛ آیا آنان الگو شده‌اند؟

سخنگوی دولت تاکید کرد: تروریسم رسانه‌ای در کنار افکار عمومی، بسیاری از مجاهدان این عرصه را هم مورد هجمه و حمله قرار می‌دهد که کمتر به آنان توجه شده است. اصلی‌ترین هدف جنگ شناختی، ایجاد سردرگمی و یأس در افکار عمومی و ایجاد فاصله میان جامعه و هدایت‌گر این جامعه است تا از درون مشکل‌آفرینی کنند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه به تعبیر رهبری کلید اصلی حل مشکلات، امیدآفرینی است، یادآور شد: ما هنوز آنچنان که باید به اهمیت و راهبردی بودن نقش امید در حل مسائل و پیشرفت امور توجه نکردیم.

دبیر هیأت دولت افزود: همانطور که ناامیدی، یأس و سیاهی قفل مسائل و مشکلات است، امید و آینده‌بینی کلید حل مشکلات و مسائل است. بیانیه گام دوم شاه‌کلید حل مشکلات را مشخص کرده که همان امیدآفرینی است و باید امید را بیش از پیش در دل‌ها تقویت کنیم.

وی گفت: گام اول انقلاب موفقیت‌های کمی نداشته است، نقاط قوت و قدرت را ببینیم. ۱۲ پرتاب ماهواره در سه سال اخیر داشتیم. در زمینه زیرساخت‌های آب و برق و گاز دستاوردهای بزرگی داشته‌ایم.

بهادری جهرمی اظهار کرد: در حوزه نقاط ضعف هم که هر فرد و جامعه‌ای می‌تواند داشته باشد باید به این امر توجه کنیم که هرجایی پایین انسان درمیان باشد، حتماً نقطه ضعف وجود دارد. نقطه ضعف را باید دید و شناخت اما نه با هر رویکردی؛ رویکرد ما باید به شناخت آسیب و یافتن درمان آن متمرکز باشد که این خود باعث ایجاد احساس حرکت و تقویت باور و روحیه حل مشکلات است که پادزهر پمپاژ ناامیدی دشمنان است.

سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که «بعد از عملیات وعده صادق، سپاهیان دروغین دشمن همگی نقش بر آب شده‌اند»، گفت: امروز در دنیای بعد از عملیات وعده صادق به سر می‌بریم. امروز بعد از عملیات جوانان فلسطینی هم هستیم که تأثیر آن را در اروپا و آمریکا می‌بینیم و هم بعد از عملیات وعده صادق است که عمق اقتدار ما را نشان می‌دهد، متوجه باشیم که نباید اجازه دهیم دشمنان با اقدامات مغرضانه خود این تأثیرات را از تحلیل‌ها و اذهان ما کنار بزنند.