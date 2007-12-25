به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحآبادی گفت : در این سفر مدیران بازار سرمایه از امکانات، تجهیزات و دستاوردهای شرکتهای پتروشیمی بازدید کردند.
وی مذاکره با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای آمادهسازی شرکتهای پتروشیمی برای ورود به بورس اوراق بهادار را از دیگر اهداف این سفر اعلام کرد و گفت: در این مذاکرات الزامات ورود این شرکتها به بورس مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
در این بازدید ، غلام رضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی، غلامحسین نجابت مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس و تعدادی از مدیران شرکتهای سرمایهگذاری ، تامین سرمایه و شرکتهای کارگزاری حضور دارند.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، در حال حاضر 50 درصد از محصولات پتروشیمی ایران در مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تولید می شود.
بر اساس آخرین آمارها، سه میلیون و 58 هزار تن محصولات تولیدی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 9 ماه نخست امسال به بازارهای جهانی صادر شده است.
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