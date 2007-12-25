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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۶

مدرسه تاریخی هدایت نهبندان مرمت می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی‌ از آغاز عملیات مرمت مدرسه هدایت نهبندان متعلق به دوره پهلوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس ‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این مدرسه در محل میدان عاشورا‌خانه نهبندان واقع شده و به عنوان‌ اولین مدرسه محسوب می شود.

وی ادامه داد: فصل جدیدی از مرمت مدرسه هدایت نهبندان از ابتدای آذر ماه سال جاری آغاز شده و حدود سه ماه دیگر به طول خواهد انجامید.

عباس زاده تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته برای مرمت بنای مذکور از محل اعتبارات بنا‌های اضطراری شهر‌ستان در نظر گرفته شده است و شاهد شفته ریزی و خشت فرش حیاط مدرسه، همچنین مرمت نمای جلوی مدرسه در این فصل خواهیم بود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی‌ افزود: مصالح استفاده شده جهت خشت فرش بنا، خشت 20 ×20 و ملات آهکی است و جهت نما‌چینی بنا از آجر و ملات ماسه آهک استفاده می شود.

عباس زاده در پایان گفت: مدرسه هدایت نهبندان در سال 80 13با شماره 4489 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 611113

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