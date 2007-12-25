مدرسه تاریخی هدایت نهبندان مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این مدرسه در محل میدان عاشوراخانه نهبندان واقع شده و به عنوان اولین مدرسه محسوب می شود.
وی ادامه داد: فصل جدیدی از مرمت مدرسه هدایت نهبندان از ابتدای آذر ماه سال جاری آغاز شده و حدود سه ماه دیگر به طول خواهد انجامید.
عباس زاده تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته برای مرمت بنای مذکور از محل اعتبارات بناهای اضطراری شهرستان در نظر گرفته شده است و شاهد شفته ریزی و خشت فرش حیاط مدرسه، همچنین مرمت نمای جلوی مدرسه در این فصل خواهیم بود.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی افزود: مصالح استفاده شده جهت خشت فرش بنا، خشت 20 ×20 و ملات آهکی است و جهت نماچینی بنا از آجر و ملات ماسه آهک استفاده می شود.
عباس زاده در پایان گفت: مدرسه هدایت نهبندان در سال 80 13با شماره 4489 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
نظر شما