به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، سید اسماعیل حقیقت‌ حسینی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه بهینه‌ سازی مصرف سوخت در استان سمنان افزود: دستگاه های اداری و آموزشی استان با هوشمند کردن سامانه موتور خانه های خود در مصرف صرفه جویی می کنند.

وی افزود: از یک ساعت قبل از ساعت اداری دستگاه ها روشن و یک ساعت قبل از پایان ساعت اداری دستگاه ها خاموش می شوند که موجب صرفه جویی در دستگاه ها است.

وی تصریح کرد: این اقدام در اجرای بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و با هدف کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت در دستگاه‌های اجرایی و آموزشی انجام شده است .

معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود نیز در این کارگروه اظهار داشت: مصرف بنزین از ابتدای طرح سهمیه بندی بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش نشان می دهد.

مجتبی دلبری خاطرنشان کرد: سال گذشته 299 میلیون لیتر بنزین در استان سمنان مصرف شده است که 5/2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و استان سمنان کمترین میزان رشد افزایش مصرف بنزین را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه 50 میلیون لیتر نفت سفید در سال گذشته در این استان مصرف شد، اظهار داشت: 3/15 درصد مصرف نفت سفید در استان نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

به گفته وی، نصب سیستم هوشمند نفت گاز در کل کشور آغاز شده است که 67 جایگاه عرضه نفت گاز و نفت سفید در استان وجود دارد که باید به این سامانه متصل شود.