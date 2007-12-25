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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

"ساعت شنی" راهگشای تولید مجموعه‌های متفاوت است

"ساعت شنی" راهگشای تولید مجموعه‌های متفاوت است

یک استاد دانشگاه ضمن تحسین جسارت مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" اعلام کرد این مجموعه می‌تواند نخستین قدم در تولید مجموعه‌هایی با مضامین متفاوت مبتلا به جامعه باشد.

محمدعلی محمدی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره مجموعه "ساعت شنی" به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر جامعه با موضوعات متفاوت درگیر است که می‌توان در قالب مجموعه یا فیلم به آنها پرداخت. "ساعت شنی" هم به موضوع رحم جایگزین پرداخته که جزو موضوعات مهم است."

وی در ادامه افزود: "با مطرح کردن موضوعاتی چون ایدز، قرص‌های روانگردان و ... می‌توان مردم را آگاه کرد. مسائل خانواده اهمیت دارد و مجموعه‌های تلویزیونی می‌توانند آموزش دهند. "ساعت شنی" هم با پرداختن به موضوع رحم جایگزین بسیاری از مشکلات و مسائل مربوط به این موضوع حساس را مطرح می‌کند."

محمدی خاطرنشان ساخت: "مجموعه "ساعت شنی" سوژه خیلی خوبی دارد، ولی کاش تعداد شخصیت‌ها و قصه‌ها کمتر می‌شد و سازنده بیشتر روی موضوع رحم جایگزین تمرکز می‌کرد. در این مجموعه بیش از حد به کودک درون شخصیت ماهرخ پرداخته شده که می‌تواند مخاطب را از موضوع اصلی دور کند."

مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" به نویسندگی احمد رفیع‌زاده و کارگردانی بهرام بهرامیان با بازی داریوش ارجمند، رویا نونهالی، بیژن امکانیان، نسرین مقانلو، مهراوه شریفی‌نیا، کمند امیرسلیمانی، برزو ارجمند، ژاله علو، پوریا پورسرخ و ... روزهای زوج روی آنتن شبکه یک می‌رود.

کد مطلب 611135

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