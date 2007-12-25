به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه پس از پایان برگزاری در استان‌های گلستان و خراسان رضوی، در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح شده و تا ششم دی ماه ادامه دارد و بعد از آن به ترتیب در نگارخانه وصال شیراز و موزه هنرهای معاصر اهواز برپا می‌شود.



نمایشگاه "انبوه" شامل عکس‌های مرتضی‌ پورصمدی، امیر علی قاسمی، رضا کیانیان، سیف‌الله صمدیان، پگاه آهنگرانی، محسن رسول‌اف، مریم زندی، عباس کوثری، مریم فخیمی، ساسان توکلی فارسانی، پیمان هوشمند زاده، سام جوانروح و ... است.

این نمایشگاه گروهی با حمایت شرکت بازرگانی پرکیش، شرکت بازرگانی صنعتی زیستاراد، آتلیه چاپ عکس کودک و با همکاری خانه هنرمندان ایران و به همت محسن رسول اف برگزار می‌شود.