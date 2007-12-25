شوراهای اسلامی با فعالیت قانونی جایگاههای خود را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه شوراهای اسلامی فرادستی استان مرکزی در استانداری استان در اراک افزود: تدوین برنامه ‌های خلاقانه با بهره ‌گیری حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های در جهت عدالت محوری و آبادانی شهرها و روستاها ضروری است.

وی گفت: به رغم نوپایی شوراهای اسلامی، دستاوردهای این نهاد مردمی ارزشمند است و باید با شناخت نقاط چالش و تهدید در صدد تقویت جایگاه آن برآمد.

وی افزود: تعمیق مباحث آموزشی و افزایش بین ‌اعضای شوراهای اسلامی در زمینه تعامل با بدنه اجرایی دولت و آشنایی با قوانین و مقررات و وظایف ضروریست و انجام آزمایشی آموزش اعضای شوراهای اسلامی استان مرکزی به عنوان نمونه کشوری گام بلندی در این راستاست.

سهرابی گفت: شوراها نهاد خدمتگزار و تصمیم ساز مردمی هستند و نباید این جایگاه مورد هجمه یا سوء استفاده بازیهای ناسالم و سیاست زدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ‪ 34‬وظیفه در قانون برای شوراهای اسلامی معین شده از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و فرادستی استان خواست از انجام کارهای موازی و خارج از دایره وظایف بپرهیزند.

در ادامه این نشست معاون عمرانی استاندار استان با تاکید بر اهمیت کار شورایی در اداره امور افزود: مدیریت شهری مهمترین عامل در توسعه است که شوراهای اسلامی می توانند گامهای مهمی در این زمینه بردارند.

هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه تا پایان امسال تکلیف طرح های جامع شهرهای استان مشخص می شود خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی شهرها نیز مانند مسئولان برای کار انتخاب شدند و به ابراز مشکلات نباید اکتفا کنند.

در ادامه این نشست اعضای شوراهای فرادستی استان مرکزی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل عمران و مدیریت شهری پرداختند.