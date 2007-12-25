معلولان تا دو سال دیگر برای تردد در سطح شهر نباید هیچ مشکلی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عبدالرضا مصری در هفتمین جلسه کمیته پیگیری مناسب سازی محیط های شهری که صبح امروز با حضور رئیس سازمان بهزیستی و مشاور وزیر رفاه در امور معلولان و نمایندگان جامعه معلولان در ساختمان وزارت رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلساتی، آن را گام مهمی در جهت رفع مشکلات جامعه معلولان خواند و اظهار کرد: مسئولان نباید گرفتار ساختار و چارچوب شوند، بلکه باید بتوانند اهداف را به خوبی تعریف کنند.

وی از سازمان بهزیستی خواست که یک گروه کارشناسی در این سازمان تشکیل شود تا ضمن شناسایی دقیق مشکلات معلولان در سطح شهر، پیشنهادات و راهکارهای عملی خود را به همراه گزارش مکتوب، فیلم و عکس به مسئولان و شهرداران ارائه دهند، تا آنان نیز بهتر و بیشتر با مشکلات آشنا شوند و بتوانند در جهت رفع آنها گام بردارند.

مصری با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل تردد معلولان باید آگاه سازی و حساس سازی شود، تصریح کرد: پس از آن مطالبه و نظارت در مراحل بعدی قرار دارند.

نظم ده معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در این جلسه گفت: حدود 600 میلیون نفر در دنیا از ناتوانی رنج می برند و 10 درصد هر جامعه را افراد دارای ناتوانی تشکیل می دهند و قاعدتا معلولان حق دارند که از امکانات عمومی جامعه استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان، کلیه نهادها، سازمان ها، ادارات و وزارتخانه ها موظفند که در طراحی، تولید و احداث ساختمانها امکانات دسترسی برای معلولان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه افراد معلول باید قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط های شهری حضور یابند، افزود: عدم درک واقعی از نیازهای معلولان، عدم ضمانت اجرایی قوانین مرتبط در سطح کشور، نگرش های منفی در خصوص توانمندی ها و مشارکت آنان در جامعه، عدم پیش بینی و تخصیص اعتبارات لازم جهت مناسب سازی، رعایت نشدن ضوابط معماری و شهرسازی از جمله مشکلات معلولان است.

همچنین مرادی دبیر کمیته پیگیری مناسب سازی محیط های شهری در ادامه این جلسه تاکید کرد: مناسب سازی اماکن شهری فقط نباید محدود به معلولان باشد بلکه باید در کل جامعه تسری پیدا کند.

وی با اعتقاد به این که ایجاد و توسعه محیط های بدون مانع و تولید محصولات قابل استفاده برای همه افراد ضرورتی انکار ناپذیر است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر، در کشور حدود 70 درصد محیط مناسب سازی نشده و تنها 30 درصد مناسب سازی صورت گرفته است.

مرادی، استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و ایلام را از استان های پیشگام در مناسب سازی محیط های شهری خواند و گفت: همچنین مراکز وابسته به وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی بیشترین سطح مناسب سازی را داشته اند.

همچنین در این جلسه عنوان شد که تا پایان امسال خودروهایی متناسب برای استفاده معلولان تولید خواهد شد.

در ادامه نیز پیشنهاد گردید تا گزارش کمیته پیگیری مناسب سازی محیط های شهری به همراه فیلم و عکس در اختیار هیئت وزیران قرار گیرد تا مشکلات جامعه معلولان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اختصاص یک ردیف بودجه ای برای مناسب سازی در همه دستگاه ها و ادارات، تشکیل کمیته مطالعات پژوهش و تبدیل کمیته آموزشی و فرهنگی به کمیته تحقیقات، آموزش و اطلاع رسانی و عضویت نمایندگان تشکل های غیر دولتی در این کمیته ها از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی مسئولیت این کمیته ها را به سازمان بهزیستی واگذار کرد.