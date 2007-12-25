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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

پایان جشنواره تئاتر دانشگاهی بدون اختتامیه و جایزه

جشنواره تئاتر منطقه شمال و شمال شرق یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران در سبزوار بدون برگزاری مراسم اختتامیه و اهداء جوایز به برگزیدگان به کار خود پایان داد.

سعید هاشمی‌پور دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی درباره دلیل این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: "روز اختتامیه جشنواره درهای سالن میزبان در دانشگاه سبزوار به روی شرکت‌کنندگان بسته شد و مسئولان سالن مانع از ورود دانشجویان به داخل سالن شدند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سبزوار هم اعلام کرد که مراسم را در سالن هتل برگزار کنیم."

وی افزود: "معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سبزوار اعلام کرد در صورتی مراسم اختتامیه را برگزار می‌کند که آراء طبق میل و نظر آنها تغییر کنند. ما و هیئت داوران نیز برخلاف قانون داوری قول دادیم اگر نمایشی حساسیت‌برانگیز بوده معرفی یا برگزیده نشود، ولی باز هم مورد قبول واقع نشد."

هاشمی‌پور خاطرنشان ساخت: "وقتی دیدیم کار با اعتراض دانشجویان رو به رو شده، از گروهها خواستیم شهر را ترک کنند. مسئله مهم در این جریان این است که دانشجویان و گروههای منتخب بدون دریافت جوایز خود و بدون برگزاری مراسم اختتامیه شهر سبزوار را ترک کردند."

وی درباره برخورد وزارت علوم با این حرکت گفت: "وزارت علوم از دکتر جلیلوند معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سبزوار خواسته تا دلیل خود را برای برگزار نکردن مراسم اختتامیه و اهداء جوایز به برگزیدگان عنوان کند."

جشنواره تئاتر منطقه شمال و شمال شرق با حضور 10 نمایش از 29 آذر تا دوم دی به میزبانی دانشگاه سبزوار برگزار شد.

کد مطلب 611149

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