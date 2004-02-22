  1. سیاست
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۴۷

تا ساعتي پيش از 853 صندوق

330هزار راي حوزه انتخابيه تهران شمارش شد

بر اساس آخرين گزارشها از فرمانداري تهران تاكنون از 853 صندوق 331 هزار و 563 راي استان تهران خوانده شده است .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري اسامي افرادي كه حائز بيشترين آراء در هفتمين دوره انتخابات  مجلس شوراي اسلامي شده اند به شرح  زير است :
1- غلامعلي حداد عادل  129332
2- احمد توكلي 113368
3- اميررضا خادم  100763
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 93097
5- احمد احمدي 88857 
6- حسين مظفر83503
7- نفيسه فياض بخش 81436 
8- محمد خوش چهره جمالي 82243
9- سعيد ابوطالب 81882
10- عماد افروغ 81410
11- داود دانش جعفري 79511
12- لاله افتخاري 76331
13-عليرضا زاكاني 75946
14- حسين شيخ الاسلام 74873 
15- الهام امين زاده 74301
16-عباسعلي اختري 73785
17- فاطمه آليا 73128
18- حسين نجابت 72460
19- فضل الله موسوي 72065
20- سيدعلي رياض 71461
21- حميدرضا كاتوزيان 70529
22- الياس نادران 70493
23- فاطمه رهبر 69926
24- پرويز سروري 68363
25- منوچهر متكي 67909
26- غلامرضا مصباحي مقدم  67758
27- حسين فدايي آشتياني 67019
28- مهدي كوچك زاده 66901
29- زينب كدخدا 63345
30- علي عباسپور تهراني فرد 60094
31- مهدي كروبي 38721
32- حسن غفوري فرد 31889 
33- عليرضا محجوب 27463
34- مجيد انصاري 29181
35- سهيلا جلودارزاده 26590
36- جميله كديور 19708
37- علي عباسپور تهراني اصل 19412
38- سيدمحمود دعايي 12760
39- ميرمحمدي صادقي 12044
40- الهه راستگو 11628

کد مطلب 61115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها