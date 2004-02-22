330هزار راي حوزه انتخابيه تهران شمارش شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري اسامي افرادي كه حائز بيشترين آراء در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شده اند به شرح زير است :
1- غلامعلي حداد عادل 129332
2- احمد توكلي 113368
3- اميررضا خادم 100763
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 93097
5- احمد احمدي 88857
6- حسين مظفر83503
7- نفيسه فياض بخش 81436
8- محمد خوش چهره جمالي 82243
9- سعيد ابوطالب 81882
10- عماد افروغ 81410
11- داود دانش جعفري 79511
12- لاله افتخاري 76331
13-عليرضا زاكاني 75946
14- حسين شيخ الاسلام 74873
15- الهام امين زاده 74301
16-عباسعلي اختري 73785
17- فاطمه آليا 73128
18- حسين نجابت 72460
19- فضل الله موسوي 72065
20- سيدعلي رياض 71461
21- حميدرضا كاتوزيان 70529
22- الياس نادران 70493
23- فاطمه رهبر 69926
24- پرويز سروري 68363
25- منوچهر متكي 67909
26- غلامرضا مصباحي مقدم 67758
27- حسين فدايي آشتياني 67019
28- مهدي كوچك زاده 66901
29- زينب كدخدا 63345
30- علي عباسپور تهراني فرد 60094
31- مهدي كروبي 38721
32- حسن غفوري فرد 31889
33- عليرضا محجوب 27463
34- مجيد انصاري 29181
35- سهيلا جلودارزاده 26590
36- جميله كديور 19708
37- علي عباسپور تهراني اصل 19412
38- سيدمحمود دعايي 12760
39- ميرمحمدي صادقي 12044
40- الهه راستگو 11628
بر اساس آخرين گزارشها از فرمانداري تهران تاكنون از 853 صندوق 331 هزار و 563 راي استان تهران خوانده شده است .
به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري اسامي افرادي كه حائز بيشترين آراء در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شده اند به شرح زير است :
نظر شما