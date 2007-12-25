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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۵۷

کاهش بی سابقه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی

بر اساس برآوردی جدید مهاجرت یهودیان از دیگر کشورها به سرزمین های اشغالی به طرز بی سابقه ای کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی، بر اساس این اعلام در سال 2007 اسرائیل با کاهش بی سابقه مهاجرت یهودیان رو به رو بوده که این میزان در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است.

بر اساس این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد، تنها در سال 2007 ، 19 هزار و 700 یهودی از سراسر جهان وارد سرزمین های اشغالی شده اند که این میزان نسبت به سال 2006 در حدود 6 درصد کاهش نشان می دهد.

در این گزارش اعلام شده است که میزان مهاجرت از جمهوری های سابق شوروی 30 درصد کاهش یافته و به 15 درصد میزان سال 2006 رسیده است.

کد مطلب 611151

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