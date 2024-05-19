۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۲۹

در سفر به استان ایلام انجام شد؛

دیدار جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح با خانواده شهید رحمانی

ایلام- جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح با خانواده شهید «شیرعلی رحمانی» در ایلام دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت همراه، سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و محمد رحیمی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با خانواده معزز جانباز شهید شیرعلی رحمانی دیدار کردند.

جانباز سرافراز حاج «شیرعلی‌رحمانی» در سال ۶۱ و در منطقه عملیاتی چنگوله، دو چشم، یک دست و یک پایش در راه رضای معشوق تقدیم کرد.‌

‌گفتنی است؛ این شهید والامقام جانباز ۷۰ درصدی که در منطقه عملیاتی چنگوله به درجه رفیع جانبازی نائل آمد، در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ پس از تحمل سال‌ها درد و رنج جانبازی در یکی از بیمارستان‌های تهران دعوت حق را لبیک گفت و به جمع یاران شهیدش پیوست.

