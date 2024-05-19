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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹

صبح امروز انجام شد؛

برگزاری جشن میلاد امام رضا (ع) باحضور خدام حرم مطهر رضوی در ایلام

برگزاری جشن میلاد امام رضا (ع) باحضور خدام حرم مطهر رضوی در ایلام

ایلام- جشن میلاد امام رضا (ع) باحضور خدام حرم مطهر رضوی در دادگستری ایلام انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه دردهه کرامت و میلاد پر برکت امام رضا (ع)، خادمان حرم مطهر ثامن الحجج (ع) با پرچم متبرک رضوی و استقبال گرم بخشنده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین دادگستری کل استان و کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان در سالن همایش کوثر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان حضور یافتند.

برگزاری جشن میلاد امام رضا (ع) باحضور خدام حرم مطهر رضوی در ایلام

با ورود خادمان حرم مطهر ثامن الحجج (ع) با پرچم متبرک رضوی، به سالن همایش کوثر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، از عطر دل انگیز و یاد دلربای حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) آکنده و دل های آسمانی کارکنان دادگستری استان، روانه بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان جهان شد.

کد مطلب 6111576

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