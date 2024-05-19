برگزاری جشن میلاد امام رضا (ع) باحضور خدام حرم مطهر رضوی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه دردهه کرامت و میلاد پر برکت امام رضا (ع)، خادمان حرم مطهر ثامن الحجج (ع) با پرچم متبرک رضوی و استقبال گرم بخشنده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین دادگستری کل استان و کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان در سالن همایش کوثر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان حضور یافتند.

با ورود خادمان حرم مطهر ثامن الحجج (ع) با پرچم متبرک رضوی، به سالن همایش کوثر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، از عطر دل انگیز و یاد دلربای حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) آکنده و دل های آسمانی کارکنان دادگستری استان، روانه بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان جهان شد.