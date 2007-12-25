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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

کلاسهای داوری و مربیگری پینگ پنگ استان زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت پینگ پنگ استان زنجان گفت: هیئت پینگ پنگ این استان برای ارتقاء سطح داوران و مربیان، اقدام به برگزاری کلاسهای داوری درجه سه و مربیگری درجه دو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مرتضی قلمچی، عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر هیئت پینگ پینگ استان زنجان با عنوان این که کلاسهای داوری و مربیگری در دو بخش بانوان وآقایان برگزار می شود، افزود: دوره مربیگری درجه دو از چهارم تا هشتم دی ماه در شهرستان زنجان و دوره داوری درجه سه نیز از 12 تا 14 دی ماه در شهرستان ابهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیتهای بانوان در این رشته بیان داشت: مسابقات منطقه دو دانشگاه‌ های آزاد شمال غرب کشور، هفته گذشته در بخش خواهران در تبریز با شرکت 14 تیم برگزار شد و تیم دانشگاه آزاد زنجان در مسابقات تیمی به مقام چهارم دست یافت.

قلمچی یادآور شد: شرکت کنندگان این تیم مریم کاظمی‌راد، کبری صمصامی، هدی نعمت‌پور، الهام بیات و نسرین فلاح بودند که توانستند مقام چهارم تیمی را به دست‌ آورند.

وی  افزود: در این دوره از مسابقات، مریم کاظمی ‌راد از تیم زنجان موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

کد مطلب 611159

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