موفقیت های شیرین خراسان جنوبی انعکاس رسانه ای پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در اختتامیه جشنواره مطبوعاتی شرق کشور اظهار کرد: آن چیزی که این روزها فصل الخطاب تلقی می شود رسانه چه رسانه مکتوب و چه مجازی است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در آمریکا به واسطه حمل آزاد سلاح حتی در مدارس جنایت و آدمکشی رخ می دهد ولی امپراطوری رسانه ای در این زمینه ها سکوت کردند.

قناعت گفت: با وجود این جنایت ها آمریکا با سوءاستفاده از رسانه چهره دیگری از خود نشان می دهد و از رسانه بیش از بمب اتم و …استفاده می کنند چرا بر تأثیرگذاری آن واقف است.

وی افزود: یکی از نقاط قوت دشمن استفاده از رسانه است که ما در این زمینه با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در کشور و خراسان جنوبی رخ داده است که در انعکاس آن ضعف داریم و باید این موفقیت ها در رسانه تبیین شود، بیان کرد: البته در دوران دولت سیزدهم مطبوعات از نظر کمی و کیفی رشد داشته است.

قناعت با بیان اینکه شاهد آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن بیرجند- قاین طی دوماه آینده خواهیم بود، بود، گفت: این اتفاقات خوب باید در عرصه رسانه نیز انعکاس داشته باشد.

وی ادامه داد: انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی یک ابر پروژه است که در مهر و آبان سال جاری وارد مرحله چهارم می شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه استان ما در حوزه رسانه پیشینه قوی دارد، گفت: تقاضا بر این است که شاهد برگزاری جشنواره ملی مطبوعات به میزبانی خراسان جنوبی باشیم که چنین پتانسیلی به همین جوانان ما در استان وجود دارد.