  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۵۴

استاندار خراسان جنوبی:

موفقیت های شیرین خراسان جنوبی انعکاس رسانه ای پیدا کند

موفقیت های شیرین خراسان جنوبی انعکاس رسانه ای پیدا کند

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است که باید این موفقیت های شیرین انعکاس رسانه ای پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در اختتامیه جشنواره مطبوعاتی شرق کشور اظهار کرد: آن چیزی که این روزها فصل الخطاب تلقی می شود رسانه چه رسانه مکتوب و چه مجازی است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در آمریکا به واسطه حمل آزاد سلاح حتی در مدارس جنایت و آدمکشی رخ می دهد ولی امپراطوری رسانه ای در این زمینه ها سکوت کردند.

قناعت گفت: با وجود این جنایت ها آمریکا با سوءاستفاده از رسانه چهره دیگری از خود نشان می دهد و از رسانه بیش از بمب اتم و …استفاده می کنند چرا بر تأثیرگذاری آن واقف است.

وی افزود: یکی از نقاط قوت دشمن استفاده از رسانه است که ما در این زمینه با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در کشور و خراسان جنوبی رخ داده است که در انعکاس آن ضعف داریم و باید این موفقیت ها در رسانه تبیین شود، بیان کرد: البته در دوران دولت سیزدهم مطبوعات از نظر کمی و کیفی رشد داشته است.

قناعت با بیان اینکه شاهد آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن بیرجند- قاین طی دوماه آینده خواهیم بود، بود، گفت: این اتفاقات خوب باید در عرصه رسانه نیز انعکاس داشته باشد.

وی ادامه داد: انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی یک ابر پروژه است که در مهر و آبان سال جاری وارد مرحله چهارم می شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه استان ما در حوزه رسانه پیشینه قوی دارد، گفت: تقاضا بر این است که شاهد برگزاری جشنواره ملی مطبوعات به میزبانی خراسان جنوبی باشیم که چنین پتانسیلی به همین جوانان ما در استان وجود دارد.

کد خبر 6111612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها