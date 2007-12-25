چین همکاری های نظامی خود را با هند افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ما ایشاتیون" یک افسر بلندپایه استان یانان در جنوب غربی چین در یک نشست خبری گفت: ما قصد داریم همکاری های نظامی خود با هند را به سطح بالاتری برسانیم.

این نشست خبری پس از اولین رزمایش نظامی مشترک ضدتروریستی میان چین و هند برگزار شد.

ژنرال "ما ایشاتیون" خاطرنشان کرد: این افزایش همکاری به منظور کمک به برقراری هرچه بیشتر صلح و ثبات در منطقه انجام می شود.

وی افزود: افزایش ارتباطات و همکاری نظامی نقشی مهم در توسعه مشارکت راهبردی میان دو کشور همسایه دارد.

رزمایش مشترک هند و چین که روز جمعه گذشته آغاز شده، در چارچوب عینی همکاری های دفاعی صورت گرفت.