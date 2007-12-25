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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۳۵

چین همکاری های نظامی خود را با هند افزایش می دهد

چین همکاری های نظامی خود را با هند افزایش می دهد

دولت پکن قصد دارد مبادلات و همکاری نظامی با هند را به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه ای افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ما ایشاتیون" یک افسر بلندپایه استان یانان در جنوب غربی چین در یک نشست خبری گفت: ما قصد داریم همکاری های نظامی خود با هند را به سطح بالاتری برسانیم.

این نشست خبری پس از اولین رزمایش نظامی مشترک ضدتروریستی میان چین و هند برگزار شد.

ژنرال "ما ایشاتیون" خاطرنشان کرد: این افزایش همکاری به منظور کمک به برقراری هرچه بیشتر صلح و ثبات در منطقه انجام می شود.

وی افزود: افزایش ارتباطات و همکاری نظامی نقشی مهم در توسعه مشارکت راهبردی میان دو کشور همسایه دارد.

رزمایش مشترک هند و چین که روز جمعه گذشته آغاز شده، در چارچوب عینی همکاری های دفاعی صورت گرفت.

کد مطلب 611164

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