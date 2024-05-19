۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۸

رییس پلیس راه خراسان شمالی:

واژگونی خودروی کوئیک در محور گرمه به چمن‌بید دو فوتی برجا گذاشت

بجنورد_ رئیس پلیس راه خراسان شمالی از واژگونی خودروی کوئیک در محور گرمه به چمن بید با دو نفر فوتی خبر داد.

سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در پی اعلام واژگونی شدید خودروی کوئیک در کیلومتر ۴۸ محور گرمه به چمن بی بلافاصله مأموران پلیس راه و عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این واژگونی به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی اتفاق افتاده که متأسفانه منجر به فوت دو نفر (راننده و سرنشین) در این حادثه شد.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی در پایان از رانندگان خواست تا با توجه به ویژگی‌های فیزیکی جاده و رعایت قوانین و مقررات نحوه رانندگی خود را مدیریت کنند تا شاهد حوادث غم‌انگیز اینچنینی در جاده‌ها نباشیم.

کد خبر 6111747

