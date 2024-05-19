سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفتوگو با مهر اظهار کرد: در پی اعلام واژگونی شدید خودروی کوئیک در کیلومتر ۴۸ محور گرمه به چمن بی بلافاصله مأموران پلیس راه و عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد این واژگونی به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی اتفاق افتاده که متأسفانه منجر به فوت دو نفر (راننده و سرنشین) در این حادثه شد.
رئیس پلیس راه خراسان شمالی در پایان از رانندگان خواست تا با توجه به ویژگیهای فیزیکی جاده و رعایت قوانین و مقررات نحوه رانندگی خود را مدیریت کنند تا شاهد حوادث غمانگیز اینچنینی در جادهها نباشیم.
نظر شما