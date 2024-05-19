به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جلالی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: یکی از نعمت‌هایی که خداوند به ما عنایت کرده، نعمت ولایت، نظام اسلامی و کشور امام زمان است.

وی در ادامه اظهار کرد: متأسفانه درک کاملی از ولایت نایب امام زمان بر کشور ایران اسلامی و معرفت و حاکمیت دین نداریم، لذا بسیاری از حرف‌ها و کارهای ما به گونه‌ای تضعیف نظام اسلامی است که از محرمات است‌.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه در روزهای آخر مجلس اتفاق ناگوار و بدی رخ داد و آن تعطیلی روز شنبه بود که نه تنها کوچک‌ترین تأثیری در اقتصاد ندارد بلکه آسیب‌های جدی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به کشور وارد می‌کند. مصوبه تعطیلی روز شنبه موجب انشقاق در جبهه مقاومت و رنجیده خاطر شدن کشورهای مقاومت خصوصاً یمنی‌ها شده است.

جلالی تاکید کرد: مصوبه تعطیلی شنبه اتفاق ننگینی بود که در روزهای آخر مجلس رخ داد، ضمن عذرخواهی از پیشگاه خداوند متعال و مردم نجیبمان، امیدوارم این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود.