ثبت ‌نام داوطلبان مجلس هشتم از 15 دی ماه به مدت یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام این مطلب افزود : تاریخ آغاز ثبت نام از داوطلبان نامزدهای نمایندیگی در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و شورای های اسلامی شهر و روستا به ترتیب 13 و 24 دی خواهد بود، که هر کدام به مدت یک هفته ادامه خواهند داشت.

افشار با اشاره به برگزاری انتخابات 24 اسفند امسال گفت: ستاد انتخابات کشور از 15 آذر فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون طی 6 هفته در 6 منطقه کشور کارگاه های آموزش مدیران کل، فرمانداران و مجریان انتخابات برگزار شده است.

وی کمیته های فعال در ستاد انتخابات کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: در کمیته امنیت با همکاری نیروی انتظامی و نیروهای مسلح هماهنگی های لازم برای تامین امنیت فضای انتخابات برنامه ریزی شده و در کمیته پشتیبانی همه تجهیزات لازم شامل بست صندوق ها، مهرهای انتخاباتی، برگه های تعرفه رای و امکانات رایانه ای تهیه شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: البته شمارش رایانه ای برگه های رای پس از موافقت شورای نگهبان در تهران و شهرهای بزرگ قطعی خواهد شد.

افشار گفت: رایانه ای شدن انتخابات در روند رای دادن مردم تاثیری نخواهد داشت و مردم همانند دوره های پیشین انتخابات برگ رای خود را در صندوقهای مربوط خواهند انداخت، تنها تفاوت این است که علاوه بر شناسنامه کارت ملی خود را ارائه می نمایند.

وی یادآوری کرد که رایانه ای شدن مربوط به مجریان است و رأی دهندگان با رایانه کاری ندارند .

افشار افزود: محاسن رایانه ای شدن علاوه بر سهولت مراجعه مردم، افزایش سرعت و دقت بالا در شمارش آرا است.

رئیس ستاد انتخابات کشور پاسخگویی به سئوالات نامزدهای کاندیداتوری را از جمله فعالیت های کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور برشمرد و افزود: کمیته تبلیغات نیز وظیفه اطلاع رسانی به مردم را برعهده دارد که در آستانه برگزاری انتخابات علاوه بر شناسنامه و از طریق رسانه ملی آموزش همگانی به مردم داده خواهد شد.

افشار با تاکید بر اینکه در این دوره از انتخابات علاوه بر شناسنامه به همراه داشتن کارت ملی برای رای دهندگانی که کارت ملی دریافت کرده اند الزامی است، گفت: 43 میلیون و 700 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در کشور وجود دارد و همه افراد دارای 18 سال تمام یعنی متولدین 24 اسفند سال 68 به قبل می توانند در انتخابات 24 اسفند شرکت کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد را از جمله شروط لازم برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: در صورتی که داوطلبان دارای مدرک کارشناسی همراه با 5 سال سابقه فعالیت کارشناسی در بخش دولتی و یا خصوصی باشند که باید به تایید بالاترین مقام مسؤول در اداره یا واحد صنفی مربوطه برسد، می‌توانند کاندیدای نمایندگی مجلس شوند.

افشار افزود: در مرحله اول و برای کاهش رفت و آمد به فرمانداری ها ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری، اینترنتی انجام می شود که بعد از تایید لازم است داوطلبان چاپ شده آنرا به همراه مدارک خواسته شده به فرمانداری ها و یا وزارت کشور شخصاً ارائه نمایند.

وی در پایان با تاکید بر تلاش ها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات 24 اسفند از تدوین منشور اخلاق سیاسی در فضای انتخاباتی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تعریف جامعی از اخلاق سیاسی و اخلاق انتخاباتی در کشور نداریم، درصددیم با تدوین یک منشور اخلاقی بر مبنای رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و ارائه آن به افکار عمومی، مجریان انتخابات رسانه های گروهی و احزاب به فضای سالم تر در انتخابات کشور کمک کنیم.