به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مراسم به مناسبت ۲۹ اردیبهشت روز جهانی موزه‌ها برگزار شد و قرار است نمایش جواهر کهکشانی تا چهارشنبه دوم خرداد ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد.

در این آئین حجت کمالی مدیر موزه شهابسنگ کشور از برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات ایران‌مال برای ایجاد موزه دائمی جواهرات شهابسنگی کشور خبر داد و گفت: جواهر کهکشانی که به نمایش در آمده، از فاصله ۳۲۹ میلیون کیلومتری زمین مهمان ماست و وزن آن پس از تراش از حدود یک کیلوگرم به ۵۵۰ گرم رسیده است.

در این مراسم امیر راد، خسرو احمد وند و محمد روشناس از مجموعه داران صاحب نام کشور ضمن تشکر از اهتمام ایران‌مال به امور فرهنگی از تمایل خود برای استفاده از امکانات این مجموعه برای نمایش مجموعه‌هایشان در زمینه مردم شناسی، ابزارهای قدیمی، موتورسیکلت و کبریت شدند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.