صدور شناسنامه فنی ساختمان نویدی برای احداث ساختمانهای مقاوم در تهران است

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به صدور شناسنامه فنی ساختمان از اول دی ماه خاطرنشان کرد: از شهرداری و بیشتر از سازمان نظام مهندسی انتظار داریم که این طرح را به خوبی اجرا کند.

رئیس شورای شهر تهران انگیزه مناسب و وجدان کاری را پشتوانه اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح به صورت مناسب اجرا شود.

چمران همچنین افزود: شهرداری تهران در ساخت و ساز به دنبال انگیزه مالی نیست و این طرح از اول دی ماه اجرا می شود و نوید مناسبی برای احداث ساختمان های مقاوم در تهران است.