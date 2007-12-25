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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

چمران:

صدور شناسنامه فنی ساختمان نویدی برای احداث ساختمانهای مقاوم در تهران است

صدور شناسنامه فنی ساختمان نویدی برای احداث ساختمانهای مقاوم در تهران است

رئیس شورای شهر تهران گفت: بسیاری از ساختمان های احداثی به دلیل ضعف نظارت و اجرا از مقاومت لازم برخوردار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چمران  در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به صدور شناسنامه فنی ساختمان از اول دی ماه خاطرنشان کرد: از شهرداری و بیشتر از سازمان نظام مهندسی انتظار داریم که این طرح را به خوبی اجرا کند.

رئیس شورای شهر تهران انگیزه مناسب و وجدان کاری را پشتوانه اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح به صورت مناسب اجرا شود.

چمران همچنین افزود: شهرداری تهران در ساخت و ساز به دنبال انگیزه مالی نیست و این طرح از اول دی ماه اجرا می شود و نوید مناسبی برای احداث ساختمان های مقاوم در تهران است.

کد مطلب 611181

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