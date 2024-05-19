دشمنان با ابزار جنگ ترکیبی به دنبال ضربه زدن به نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در جنگ سخت، به جنگ نرم روی آورده‌اند، گفت: دشمنان با تمام توان و با ابزار جنگ ترکیبی به دنبال ضربه زدن به نظام و ناامید کردن مردم است و با جنگ ترکیبی درصدد بزرگنمایی نقاط ضعف، ناامید کردن مردم و نفی پیشرفت‌ها هستند.

خاتمی با تاکید بر لزوم تلاش همه بخش‌های نظام در زمینه رفع توطئه‌های دشمنان، ادامه داد: دشمنان پس از دفاع مقدس علیه ملت ایران با تمام قوا وارد عمل شدند و در انتخابات اخیر با ۵۰۰ شبکه ماهواره‌ای و تبلیغات مستمر درصدد القای ناامیدی میان مردم بودند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: ایران در دوران دفاع مقدس آغازگر جنگ نبود ولی رزمندگان انقلاب اسلامی برای دفاع از کشور و تمامیت ارضی جانانه به میدان آمدند و امروز هم برای مقابله با توطئه‌های دشمنان باید هوشیار بود و با بصیرت عمل کرد.

خاتمی با بیان اینکه فرامین رهبر معظم انقلاب را باید مورد توجه قرار دهیم، افزود: تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، کشور را در برابر گزند دشمنان ایمن می‌کند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر همدلی و همرنگی در کشور تاکید کرده‌اند که موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان می‌شود، افزود: بنابراین نباید از نقشه راه ترسیم شده ایشان فاصله بگیریم و همیشه در خط ولایت حرکت کنیم. رهبر معظم انقلاب به وظیفه مهم تبلیغات به عنوان اولویت اول تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه کار فرهنگی زمان‌بر برخلاف اقدامات عمرانی است، گفت: وظایف محوله تبلیغات اسلامی تنوع زیادی دارد و اثرگذاری اقدامات در این حوزه نیز نیازمند زمان بیشتری است.

خاتمی افزود: دشمن خونی نظام اسلامی طی ۴۵ سال گذشته هرگز از مواضع خود کوتاه نیامده و فتنه‌ها و برنامه‌های مختلفی را علیه کشورمان اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه مدیر تبلیغات اسلامی استان در مدت پنج سال گذشته در مسیر انجام وظایف این نهاد اقداماتی را انجام دادند که با موفقیت‌هایی نیز همراه بود، افزود: مدیر جدید نیز باید به اولویت‌های این حوزه توجه جدی داشته باشد و تبلیغات اسلامی وظایف وسیعی در عرصه‌های مختلف دارد و در این میان مساله فرهنگ، اهمیت زیادی دارد.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام علی یوسفی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان زنجان معارفه شد.