به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حائری شیرازی در دیدار معاون امور مجلس و استان‌ها و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما در دفتر نماینده ولی فقیه در فارس گفت: "رسانه ملی برای تاثیرگذاری بر مخاطبان باید با در نظر گرفتن مبنا و افق مناسب به این سمت پیش ‌برود."

وی انسانشناسی را به عنوان مهمترین مبنا بیان کرد و گفت: "لازمه دین‌شناسی و خداشناسی، انسا‌نشناسی است و حرکت بر این مبنا می‌تواند بسیاری از افق رسانه را ترسیم کند."

علی دارابی در این دیدار ضمن تشریح افق رسانه ملی گفت: "توجه رسانه به فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و هویت ملی و مذهبی است. رسانه ملی در تبیین معارف و علوم دینی با رویکردی هنرمنددانه وارد شده است و نمونه آن تولیدات آثار تلویزیونی در ماه رمضان است. رسانه ملی امروز مخاطبان زیادی را در نقاط مختلف جهان پوشش می‌دهد."