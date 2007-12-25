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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

زاهدی وفا:

عزم دولت برای تحول اقتصادی کشور جدی است

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از عزم جدی دولت برای تحول اقتصادی کشور خبرداد و گفت: لایحه توانمندسازی بخش خصوصی بستر ساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد مهدی زاهدی وفا گفت: دولت برای تحول اقتصادی کشور و زیرساختها عزم جدی دارد و بخش خصوصی نیز باید با حضور در صحنه برنامه های کلان اصل 44 قانون اساسی را عملیاتی کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: اصلاح نظام بیمه ای کشور، کاهش میزان نرخ سود تسهیلات بانکی و اجرایی کردن اقتصاد تمرکززدا با برنامه محوری استانها در تکالیف و اختیارات بودجه از سیاستهای موثر دولت در اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

وی گفت: لایحه توانمندسازی بخش خصوصی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای نگهبان و مجلس در دست بررسی است، بستر ساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.

 

کد مطلب 611188

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