عزم دولت برای تحول اقتصادی کشور جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد مهدی زاهدی وفا گفت: دولت برای تحول اقتصادی کشور و زیرساختها عزم جدی دارد و بخش خصوصی نیز باید با حضور در صحنه برنامه های کلان اصل 44 قانون اساسی را عملیاتی کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: اصلاح نظام بیمه ای کشور، کاهش میزان نرخ سود تسهیلات بانکی و اجرایی کردن اقتصاد تمرکززدا با برنامه محوری استانها در تکالیف و اختیارات بودجه از سیاستهای موثر دولت در اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

وی گفت: لایحه توانمندسازی بخش خصوصی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای نگهبان و مجلس در دست بررسی است، بستر ساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.