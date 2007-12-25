امضاء 162 نماینده مجلس برای پرتاب ماهواره مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در نشست مدیران صدا و سیمای فارس گفت: "تلاش‌های قابل توجهی در ابعاد مختلف رسانه انجام شده یا در دست انجام است که می‌توان از آن به عنوان انقلابی عظیم یاد کرد."

معاون امور مجلس و استان‌ها صدا و سیما افزود: "با حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و امضاء 162 نماینده، پیشنهاد پرتاب ماهواره مستقل رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران داده شده که با استقلال در این زمینه ضمن صرفه‌جویی ارزی به موفقیت‌های بیشتری دست خواهد یافت."

وی خاطرنشان ساخت: "رئیس سازمان صدا و سیما و مدیران این سازمان به تجهیز و پشتیبانی مراکز استان‌ها و تغییر سیستم‌های فنی به سیستم‌های جدید توجه می‌کنند. مشکلات مراکز به دقت و با سرعت در حال پیگیری است و اعتبارات میلیاردی که در این زمینه‌ها صرف می‌شود، خود سندی بر این ادعا است."

سیاهکلی قائم مقام معاون توسعه و فناوری رسانه هم گفت: "تجهیزات فنی مراکز مختلف با صرف اعتبارات میلیاردی انجام شده یا در حال انجام است که تجهیز بخش فنی صدا مرکز فارس و تبدیل ریل به دیجیتال با صرف قریب 10 ملیارد ریال تا پایان سال جاری از جمله این برنامه‌هاست."