علمای دین صلح و محبت را در میان مردم گسترش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به مناسبت تقارن اعیاد قربان و میلاد مسیح (ع) و به منظور آشنا نمودن و شناساندن شخصیتهای دینی مسلمان و مسیحی موجود به یکدیگر نشستی باعنوان "تکامل تمدنها" در کویت برگزار شد.

نشست "تکامل تمدنها" با حضور سیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر سابق کشور ایران، عمانوئیل غریب، رئیس کلیسای مسیحیان کویت، دکتر زهیر المحمید، دبیر کل جنبش توافق اسلامی ـ ملی و رایزن فرهنگی و جمعی از روحانیان و علمای مسلمان و مسیحی از کشورهای مصر، لبنان، فلسطین، ایران و سوریه برگزار شد.

موسوی لاری گفت : دور ماندن از تعالیم انبیاء و ادیان الهی باعث آزردگی انسان امروزی شده است و على رغم نداهای صلح دوستانه و همایشهای مختلف ادیان و تمدنها برای رهایی انسان از مشکلات و سختیها، بازهم شاهد جنگ و خونریزی و کینه و دشمنی در منطقه هستیم.

وی گفت: جایگاه سازمانهای حقوق انسان تنها بر روی میزهای سیاسی کشورهای بزرگ است و ما امیدواریم با برگزاری اجلاس مختلف علمای مسلمان و مسیحی و پیشنهاد راهکارهای مناسب و با پیروی از راه و روش پیامبران بتوانیم مناسبترین راه را برای نجات مردم وحل مشکلات آنان ارائه دهیم.

حجت‌الاسلام سید محمد باقرمهری نیز بر ضرورت برگزاری اینگونه نشستها به صورت دوره ای و اهمیت احترام به ادیان مختلف و دعوت به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تأکید کرد.

دکتر عطا الله حنا، اسقف اعظم بیت المقدس، گفت: ادیان مختلف علیرغم وجود برخی اختلافات اعتقادی، دارای وجوه مشترک بسیاری هستند که مهمترین آن ایمان به خدا وتمدن و فرهنگ میان ملتها است. ازعلمای دین خواست تا با همکاری و همدلی با یکدیگر و به منظور خدمت به انسان، مفاهیمی از قبیل همکاری ، صلح و محبت را در میان مردم گسترش دهند.

دکتر بشاره یوسف الراعی نماینده کلیسای کاتولیک لبنان عامل اصلی جنگ ها و گرفتاریهای ملتها را ، سیاستها و استراتژیهای غلط اقتصادی دانست که به خاطر منافع برخی افراد، زندگی و مصالح عامه مردم را به خطر انداخته است.

وی به پیام سابق پاپ اسقف اعظم واتیکان مبنی بر نامگذاری روز اول سال میلادی را به نام "روز صلح"اشاره کرد و گفت : موضوع امسال صلح در "خانواده" است که بنیانگذار صلح و آرامش در جامعه است.

زهیر المحمید دبیر کل جنبش توافق ملی ـ اسلامی نیز هدف از برگزاری این همایش را تحکیم و گسترش مفهوم تکامل تمدنها برخلاف نظریات و آراء مفکران غربی نظیر ساموئیل هنتاگنتون و دیگر کسانی که به نزاع و درگیری میان تمدنها و به عدم همکاری و همزیستی میان تمدنهای اسلامی ،اسلامی و مسیحی اعتقاد دارند ، ذکر کرد.

در حاشیه این اجلاس رایزن فرهنگی ایران به اسقف اعظم فلسطین پیشنهاد کرد به ایران سفر کند.وی نیز اظهار کرد که بسیار به ایران علاقمند است و ایرانیان را دوست دارد و اگر دعوت شود خواهد آمد.