به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد : پیامبر اسلام دو چیز گرانبها در بین ملت به یادگار گذاشت یکی قرآن (ثقل اکبر) و دیگری اهل بیت (ثقل اصغر) و توصیه فرمودند کسی از این دو پیشی نگیرد و یا عقب نماند.

وی تصریح کرد: ولایت امیر المومنین (ع) ستون اعتقادات ما است و همه اعتقادات ما اعم از نماز ، حج ، زکات و... بدون ولایت پذیرفته نیست فلذا ترویج فرهنگ غدیر و تفکر علوی را وظیفه خود می دانیم و بنابراین ستاد بزرگداشت غدیر شهرداری تهران را از سال 84 تشکیل داده ایم.

وی با اشاره به برنامه های شهرداری تهران به مناسبت دهه ولایت ، اظهار داشت: برنامه ها از یک روز قبل از عید قربان با ایجاد 40 ایستگاه فرهنگی در کنار مراکز توزیع دام آغاز شد و تبلیغات محیطی مناسبی به همراه چراغانی و پذیرایی نیز در سطح شهر صورت گرفته است.

به گفته نوریان یکی از برنامه های مهم این دهه که به تاسی از مولا علی (ع) صورت می گیرد ، رسیدگی به خانواده های مستضعف است ، شهرداری تهران در هر فصل یک سبد غذایی بین خانواده های در معرض عسر و حرج توزیع می کند و این بار با همکاری کمیته امداد حضرت امام (ره) بین حدود 10 هزار زن سرپرست خانوار سادات ، سبد غذایی توزیع خواهد کرد.

وی اضافه کرد : از عید غدیر سال 84 راه اندازی مراکز مهارت آموزی کوثر ویژه زنان سرپرست خانوار را آغاز کرده این و در حال حاضر پانزدهمین مرکز آن نیز به بهره برداری رسیده است و این مراکز امر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را به طور عام در شهر تهران دنبال می کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین از افتتاح پارک الغدیر ویژه جانبازان و معلولان در منطقه 4 در این ایام خبر داد و گفت: به مناسبت عید بزرگ غدیر ، با دستور شهردار تهران خدمات عمومی اعم از اتوبوسرانی و مترو به طور رایگان به مردم عرضه خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشن های متعدد در مقیاس محله ای و منطقه ای به مناسبت این عید سعید خبر داد و افزود: در شب عید غدیر جشن های متعدد با همکاری شورایاری ها در مساجد برگزار می شود و همچنین در روز عید غدیر 5 جشن بزرگ فرا منطقه ای برگزار می شود.

نوریان ادامه داد : شب عید در نقاط مختلف شهر تهران نور افشانی انجام خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری 117 عنوان برنامه توسط سازمان فرهنگی و هنری به مناسبت دهه ولایت و عید غدیر خم خبر داد و گفت: 62 جشن با عنوان "ولایت عشق" و 26 مسابقه فرهنگی طی این ایام در خانه های فرهنگ و فرهنگسراها برگزار می شود.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اظهار داشت: برای اولین بار تجلیل از هنرمندانی که آثار ارزشمندی در رابطه با غدیر در قالب هنرهای تجسمی، هنر ، خوشنویسی ، خط و مینیاتور وادبیات خلق کرده اند تجلیل خواهد شد.

به گفته وی از امروز نمایشگاه دومین جایزه جهانی ادیان توحیدی در موزه امام علی (ع) برگزار می شود که به آثار برتر از هنرمندان داخل و خارج کشور جوایزی اهدا می شود به مدت یک ماه محصولات تولیدی در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.

نوریان از رونمایی کتاب عالمان شهر اخلاق به مناسبت عید غدیر خم خبر داد و گفت: کتاب ماه در کلام آفتاب حاوی 310 حدیث از فرمایشات پیامبر اسلام در وصف مولی علی (ع) ، تقدیم 110 هنرمند می شود تا در روز عید غدیر آثاری با این مضامین خلق و عرضه کنند.

وی در خاتمه عرضه محصولات فرهنگی ، تشکیل کارگاه و کلاس های آموزشی ، برپایی نمایشگاه و بازارچه ، اکران فیلم در پارکها ، برگزاری شب شعر ولایت، مسابقه خاطره نویسی و دلنوشته ها ، همایش عکس و خط ، تجلیل از بانوان سادات و.. را از دیگر برنامه های دهه ولایت عنوان و تصریح کرد: در 5 هزار مدرسه شهر تهران کتابت قرآن مجید با ترجمه توسط دانش آموزان صورت خواهد گرفت و به 700 نفر از برترین ها جایزه داده خواهد شد.