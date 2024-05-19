کمیته استعدادیابی ورزشکاران توانیاب و جانباز بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در این برنامه به بیان اهمیت تقویت ابعاد مختلف روحی، روانی و جسمی توان یابان پرداخت و هیأت جانبازان و توان یابان را بازوی بسیار مهم بهزیستی در این حوزه دانست.

حیدر عزیزنژاد بر همکاری بیشتر با هیأت، در ادامه فرایند استعدادیابی استعدادهای توانیابان تاکید کرد.

سرپرست کمیته کلاس بندی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان بوشهر، وجود ورزشکاران نوجوان و جوان را باعث شکوفایی ورزش استان بوشهر دانست و گفت: کشف این استعدادها در قشر توانیاب از برکات طرح استعداد یابی است

زرگران خواستار ادامه این فرایند در استان بوشهر شد.

غلامحسین ایزدی رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان نیز طی سخنانی از حمایت‌های بی شائبه مدیر کل بهزیستی در توجه به ورزش‌های توانیابان و نگاه تخصصی به این حوزه تقدیر کرد.

در این برنامه ورزشکارانی از شهرستان‌های دشتستان، گناوه، تنگستان، دشتی حضور داشتند.