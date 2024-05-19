ضرورت توجه به زندگی ایرانی اسلامی در اوقات فراغت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان که در محل استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه باید نگاه جدی به موضوع اوقات فراغت داشته و برنامهریزیها در این زمینه همه جوانب به ویژه خلاءها را در نظر بگیرد، گفت: توجه به تقویت زندگی ایرانی – اسلامی در این برنامهریزیها فراموش نشود.
وی با یادآوری اینکه موضوع اوقات فراغت فقط به معنای پر کردن اوقات و زمان برای جوانان نیست و باید برای این دوران، به گونهای برنامهریزی کرد که خلاءها و کمبودها در نظر گرفته شود، افزود: خوشبختانه عملکرد دستگاه در این زمینه و توجه به غنیسازی اوقات فراغت جوانان روند خوبی داشته است، هر چند معتقدیم باید هماهنگیها در این زمینه بیش از پیش باشد.
رفیعی با تاکید بر اینکه در برنامهریزی برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان، مهمترین موضوعی که باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد، تعیین اهداف و رسیدن به آن در برنامهریزیها است، اظهار کرد: انتظار ما از متولیان امر این است که در برنامهریزی غنیسازی اوقات فراغت جوانان، موضوع زندگی ایرانی – اسلامی حتماً مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اینکه اهتمام به زندگی ایرانی – اسلامی در برنامهریزیهای غنیسازی اوقات فراغت جوانان منجر به تقویت هویت دینی و اسلامی جوانان میشود، خاطرنشان کرد: علاوه بر این برنامهریزیها در این زمینه باید به گونهای باشد که بتواند کار گروهی و مشارکت در امور را به عنوان یک رویکرد داشته باشد.
رفیعی تصریح کرد: همه دستگاهها باید در غنیسازی اوقات فراغت جوانان مشارکت و همراهی داشته باشند.
نظر شما