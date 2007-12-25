۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

هاشمی شاهرودی:

آمار دقیق از زمین خواری داریم

رئیس قوه قضائیه وجود آمارهای متناقض درباره زمین خواری در کشور را رد کرد و گفت: از زمین خواری آمار دقیقی داریم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، آیت اله هاشمی شاهرودی که برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف در جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره ارائه آمارهای متضاد از سوی دستگاه قضایی درباره زمین خواری گفت که این مسئله صحت ندارد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: آمارهای قوه قضائیه درباره زمین خواری ضد و نقیض نیست و خیال شده که این آمارها متناقض هستند.

اخیرا یکی از روزنامه ها گزارشی درباره ارائه آمارهای ضد و نقیض درباره زمین خواری از سوی مراجع قضایی مختلف از جمله دادستانی کل کشور و دادستانی عمومی و انقلاب تهران منتشر کرده بود.

 

 

 

