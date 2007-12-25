اخبار رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در آیتم "نقطه سفر زمین" روایتگر سفر امام حسین (ع) از مکه به کربلا است. برنامه "نشانی" کاری از گروه فرهنگ و جوان رادیو جوان است که ساعت 14:50 روزهای شنبه تا چهارشنبه به سردبیری مهدی شاه‌رضایی و اجرای مهران دوستی روی آنتن شبکه رادیویی جوان می‌رود.

- برنامه "یک صبح یک سلام" رادیو جوان به علت مصادف شدن سالروز ولادت امام هادی (ع) با واقعه دلخراش بم، از زندگی صحبت می‌کند. بررسی زندگی در غالب فضای هنرمندان یکی از آیتم‌های این برنامه است. در این برنامه یادی از مرحوم ایرج بسطامی می‌شود. برنامه "یک صبح یک سلام" کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که از شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:30 به سردبیری مریم سیدغفوری روی آنتن شبکه رادیویی جوان می‌رود.

- برنامه نمایشی "از همت بلند" به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی هشتم دی ماه ساعت 13:30 به سردبیری و نویسندگی مهناز بهمن از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

- ویژه برنامه نمایشی "با علی، تا علی، یا علی" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشنا است که به مناسبت عید غدیر هشتم دی ساعت 17 به وقت تهران از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه به نویسندگی پروانه عبدالهی و سردبیری حدیث حسن‌پور تهیه شده است.