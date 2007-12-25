مرکز تحقیقات آنفولانزا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عصر امروز در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: تعامل بخشهای مختلف پژوهشی و تحقیقاتی این دانشگاه می تواند زمینه ساز موفقیت های بسیاری برای جامعه باشد.

محمدهادی ایمانیه از اختصاص بودجه ای معادل 10 میلیارد ریال برای مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد و افزود: بخشی از این اعتبارات برای توسعه تجهیزات در اختیار مرکز تحقیقاتی آنفولانزا قرار خواهد گرفت.

وی ضمن تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: با توجه به نزدیکی این شهر با کشورهای حوزه خلیج فارس می توان ضمن توسعه تحقیقات پزشکی از این فرصت به صورت مناسبی بهره مند شد.

در ادامه مراسم، رئیس مرکز تحقیقات آنفولانزا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز عنوان کرد: بیماری آنفولانزا یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان بوده که باید در دست تحقیقات و پژوهش های ویژه قرار گیرد.

آفاق معطری ادامه داد: از آنجایی که ویروس این بیماری مدام در حال تغییر بوده به همین خاطر نمی توان واکسن ثابتی نیز برای آن کشف کرد.

وی بیان داشت: در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین کاشت ویروس آنفولانزا بر روی تخم مرغ صورت می گرفت اما به دلیل افزایش مقاومت تخم مرغ ها، اکنون کاشت سلولی انجام می شود.