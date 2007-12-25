به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه مروری دارد بر آثار نقاشی با مداد رنگی، آبرنگ و رنگ و روغن منصور دهقان در کشور سوئد که از سال 1997 تا سال 2005 خلق شده است. نمایشگاه نقاشی هر روز ساعت 10 تا 13 و 16 تا 20 در نگارخانه باران در بزرگراه چمران، خیابان اوین، ابتدای شهید کچویی، شماره 3 برپاست.

ـ نمایشگاه نقاشی انفرادی فرزین نیکزاد جمعه هفتم دی ساعت 17 تا 21 در نگارخانه ماه افتتاح می شود. این نمایشگاه تا سه شنبه 18 دی هر روز جز یکشنبه ها ساعت 15 تا 19 برپاست. نگارخانه ماه واقع شده در خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره 89. تلفن تماس: 22045879

ـ نمایشگاه گروهی عکس شنبه اول دی ساعت 17 تا 30/20 در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. این نمایشگاه تا ششم دی هر روز ساعت 10 تا 20 برپاست. خانه هنرمندان ایران واقع شده در خیابان طالقانی، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر. تلفن تماس: 88836671

ـ نمایشگاه نقاشی وحید محمدی هفتم تا 18 دی هر روز ساعت 17 تا 21 در نگارخانه آبتین برپاست. نگارخانه آبتین واقع شده در خیابان ولی عصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره 1+12. تلفن تماس: 26210395

ـ نمایشگاه طراحی محسن احمدوند شنبه هشتم دی ساعت 16 تا 20 در نگارخانه سیحون افتتاح می شود. این نمایشگاه تا پنجشنبه 13 دی هر روز جز جمعه ها ساعت 10 تا 18 برپاست. نگارخانه سیحون واقع شده در خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، شماره 30. تلفن تماس: 88711305

ـ نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری یکشنبه نهم دی ساعت 17 تا 19 در نگارخانه کمال الملک افتتاح می‌شود. این نمایشگاه تا پنجشنبه 13 دی هر روز ساعت 10 تا 19 برپاست. نگارخانه کمال الملک واقع شده در بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر. تلفن: 88960453