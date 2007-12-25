بخش خصوصی باید قدرت تصمیم گیری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه 95 درصد ساخت مسکن در کشور توسط انبوه سازان صورت می گیرد، بنابراین باید انبوه سازان نیز در روند تصمیم گیری های ساخت و ساز نقش موثری داشته باشند.

ثنایی با اشاره به اینکه انبوه سازان باید در بخش های مختلف ساخت و ساز مشارکت کنند، افزود: خوشبختانه در حال حاضر انبوه سازان در زمین های محیطی و مناطق فرسوده شهر اقدام به عمران و آبادی کرده اند که این مسئله ضرورت مشارکت بخش خصوصی را بیش از پیش مطرح می کند.

وی عنوان کرد: دولت با علم به اینکه بدون مشارکت بخش خصوصی نمی تواند در پروژه های عظیمی مانند بازسازی بافت فرسوده سرمایه گذاری کند، بخش عمده ای از این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار می کند.

دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در خصوص ضرورت برگزاری نمایشگاه مسکن و انبوه سازان اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه نقش موثری در ارائه مصالح استاندارد دارد و خوسبختانه چهارمین نمایشگاه مسکن و انبوه سازان خراسان رضوی از شرایط بهتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است.

