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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۵۶

دانش آموزان حادثه دیده درودزنی تحت پوشش آموزشهای خاص هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با اشاره به وضعیت آموزشی دانش آموزان حادثه دیده درودزنی مرودشت فارس گفت: این دانش آموزان در حال حاضر تحت پوشش آموزش های خاص هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضی حدائق  بعد ازظهر امروز در حاشیه جلسه پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی، درمانی و بیمه دانش آموزان آسیب دیده حادثه آتش سوزی دبستان شهید رحیمی بخش درودزن مرودشت فارس درجمع خبرنگاران افزود: در بحث های پزشکی اقدامات خوبی صورت گرفته که اگر چند تن از دانش آموزان به موقع درمان نمی شدند، احتمال فوت آنها وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات ترمیم های پزشکی برای این دانش آموزان صورت گرفته اما کار اصلی درمانی یعنی بخش جراحی پلاستیک، باید در زمان بلوغ آنان صورت گیرد که امور درمانی تا آن زمان ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: موضوع پوشش بیمه ای این دانش آموزان حل شده و اکنون در حال پیگیری بیمه مستمری آنها نیز هستیم.

در این جلسه مدیران و مسئولان دفتر امور اجتماعی استانداری فارس، فرماندار شهرستان مرودشت، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، علوم پزشکی، بهزیستی، کمیته امداد و والدین دانش آموزان حادثه دیده حضور داشتند.

سال گذشته در اثر حادثه آتش سوزی در دبستان شهید رحیمی بخش درودزن شهرستان مرودشت فارس، چند تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدند.

کد مطلب 611242

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