به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اطلاعیه، ثبت نام داوطلبان از روز پنج شنبه سیزدهم دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه نوزدهم ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه آمده است، داوطلبان یا نمایندگان آنها که به صورت کتبی معرفی شده باشند، می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و 12 قطعه عکس جدید 4×6 به فرمانداری های مراکز حوزه های انتخابیه استان های اعلام شده یا وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کنند.

در این اطلاعیه همچنین، شرایط انتخاب شوندگان به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان به این شرح آمده است: اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 1 خود با استناد به مفاد قانون انتخابات مواردی را به شرح زیر آورده است:

1- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

2- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

3- ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.