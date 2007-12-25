  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۳۷

قلعه نویی فردا به تهران باز می گردد/ او هفته آینده پاسخ ازبکستانی ها را می دهد

قلعه نویی فردا به تهران باز می گردد/ او هفته آینده پاسخ ازبکستانی ها را می دهد

امیرقلعه نویی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پس از مذاکره با مسئولان پاختاکور ازبکستان فردا به تهران باز می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، قلعه نویی که یکی از گزینه های هدایت تیم فوتبال پاختاکور است برای مذاکره با این تیم ازبکستانی روز گذشته به تاشکند رفت.

وی طی امروز و دیروز ضمن مذاکره با مسئولان باشگاه پاختاکور از امکانات این باشگاه بازدید به عمل آورد. او در دیدار با اعضا هیئت مدیره باشگاه پاختاکور شرایط خود برای همراهی با این تیم را اعلام کرد و مقرر شد در بازگشت به ایران نظر نهایی اش را برای آغازهمکاری با این تیم اعلام کند.

قلعه نویی امشب ازبکستان را به مقصد ترکیه ترک می کند و پس از اقامتی کوتاه به تهران باز می گردد. او قرار است تا هفته آینده پاسخی قطعی به درخواست ازبکستانی بدهد و در صورت تایید شرایط آنها باب همکاری خود با این تیم را  برای فصل آینده باز کند.

کد مطلب 611246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها