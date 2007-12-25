قلعه نویی فردا به تهران باز می گردد/ او هفته آینده پاسخ ازبکستانی ها را می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، قلعه نویی که یکی از گزینه های هدایت تیم فوتبال پاختاکور است برای مذاکره با این تیم ازبکستانی روز گذشته به تاشکند رفت.

وی طی امروز و دیروز ضمن مذاکره با مسئولان باشگاه پاختاکور از امکانات این باشگاه بازدید به عمل آورد. او در دیدار با اعضا هیئت مدیره باشگاه پاختاکور شرایط خود برای همراهی با این تیم را اعلام کرد و مقرر شد در بازگشت به ایران نظر نهایی اش را برای آغازهمکاری با این تیم اعلام کند.

قلعه نویی امشب ازبکستان را به مقصد ترکیه ترک می کند و پس از اقامتی کوتاه به تهران باز می گردد. او قرار است تا هفته آینده پاسخی قطعی به درخواست ازبکستانی بدهد و در صورت تایید شرایط آنها باب همکاری خود با این تیم را برای فصل آینده باز کند.