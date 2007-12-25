تداوم حملات ترکیه علیه مواضع پ.ک.ک / تاکید آنکارا بر پایبندی به وحدت و امنیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "جمیل چیشک" معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز ضمن تاکید بر وحدت، امنیت و ثبات عراق در عین حال تاکید کرد که ارتش این کشور به عملیات نظامی خود علیه "پ.ک.ک" در شمال عراق تا از بین رفتن نهایی تروریسم ادامه خواهد داد.



وی در واکنش به گفته های اخیر مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق، هرگونه نیت ترکیه برای قتل غیرنظامیان یا بمباران آنها در شمال عراق را رد کرد. بارزانی اخیرا گفته بود که نیروهای ترکیه در جریان عملیات نظامی خود غیرنظامیان را به قتل رسانده اند.



سخنگوی دولت ترکیه تاکید کرد: نیروهای مسلح ترکیه از آغاز این حوادث چند عملیات نظامی را در این مناطق انجام داده اند و تا امروز خبری از اینکه این نیروها غیرنظامیان را کشته اند، نشنیده ایم زیرا نیروهای مسلح ترکیه با درک و آگاهی کار خود را انجام می دهند.

در همین حال، ارتش ترکیه امروز از کشته شدن 150 تا 175 عضو "پ.ک.ک" در حمله هوایی 16 دسامبر جنگنده های ترکیه به شمال عراق خبر داد.



به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد مشترک ارتش ترکیه در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود آورده است: 150 تا 175 تروریست کشته شدند.



این بیانیه افزود: آمار یاد شده، تروریست هایی را که در انهدام مخفیگاهها یا غارها در این حمله هوایی کشته شدند، شامل نمی شود.

مقامهای منطقه کردستان عراق امروز از حمله هوایی مجدد هواپیماهای ترکیه به مواضع شورشیان کرد "پ. ک. ک" در شمال عراق خبر داده بودند.

ارتش ترکیه طی یک هفته اخیر چندین بار شمال عراق را با هدف از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان(پ ک ک) با وجود اعتراضهای دولت عراق مورد بمباران قرار داده است.